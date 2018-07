Fondos peligrosos

“Queríamos mostrar que los compromisos de los bancos holandeses para cambiar esa situación (de graves afecciones ambientales y sociales de la industria de la palma) falló. Hoy vemos los mismos problemas y por eso le pedimos a los bancos del país que sean más firmes contra las empresas y se retiren del sector de la palma aceitera a escala industrial”, dijo a Radio Mundo Real el ambientalista Rolf Schipper, encargado de la Campaña de Bosques de Milieudefensie – Amigos de la Tierra Países Bajos.

“El Rabobank es uno de los bancos internacionales más grandes en el área de los agronegocios. Si ellos deciden dejar el sector de la palma aceitera mandan un mensaje muy fuerte al mundo financiero. Y por eso apuntamos a ese banco especialmente”, agregó el activista.

El nuevo informe, lanzado el 2 de julio, se titula “Límites claros: una lista negra de las inversiones turbias de los bancos holandeses en el sector del aceite de palma”.

Amigos de la Tierra Internacional ha denunciado reiteradamente que la implantación de grandes monocultivos de palma aceitera, en países por ejemplo de Asia, ha conllevado procesos de acaparamiento de tierras, desplazamiento de comunidades locales, aniquilación de sus formas de vida y sustento, e incluso violaciones de derechos humanos.

Schipper explicó que en los últimos 20 años han habido inmensas inversiones para el desarrollo industrial de la palma aceitera, y mencionó a empresas como Wilmar y Bumitama, que extienden sus plantaciones sobre áreas de selva tropical. Eso ocurre en países como Indonesia y Malasia, y se ha extendido también a África y América Latina, dijo.

“En Amigos de la Tierra Países Bajos no creemos en un futuro con plantaciones industriales de palma aceitera (...). Queremos explicarle a los bancos que sus políticas de sustentabilidad no han funcionado. Y si no funcionan lo que hacen es apoyar el sector. Deben salirse de ese negocio”, sentenció Schipper.

El mismo 2 de julio la organización lanzó otro informe, titulado “Alto Riesgo en la Selva Tropical”, junto a Sustainable Development Institute – Amigos de la Tierra Liberia y Amigos de la Tierra Estados Unidos. También consultamos a Schipper sobre ese trabajo, que subraya la mala operativa de la compañía de palma aceitera Golden Veroleum Liberia (GVL), parte de la gigantesca Golden Agri-Resources (GAR), que busca expandir sus operaciones en África.

En enero, el Parlamento Europeo votó la prohibición del uso de palma aceitera para la producción de agrocombustibles y el congelamiento del mercado para otras "commodities" agrícolas con idéntico fin. En ese entonces, según se informó desde Amigos de la Tierra Países Bajos, el 46 por ciento de las importaciones de palma aceitera de Europa era usado para agrocombustibles. Radio Mundo Real también pidió a Schipper que actualizara la información sobre este punto.